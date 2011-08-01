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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 10:16 BJT

〔香港股市〕开盘升1.33%,受美国达成协议提高举债上限消息提振

路透香港8月1日电---香港股市周一开盘上涨1.33%,此前美国总统奥巴马表示,国会领袖已同意提高该国举债上限,从而避免违约.

恒生指数.HSI开盘抵达22,739.55点.恒生国企指数.HSCE开高1.54%.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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