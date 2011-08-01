〔香港个股〕恒隆地产主席称可能在离岸市场买入更多人民币

路透香港8月1日电---近年转战中国内地的香港房地产商--恒隆地产(0101.HK)周一表示,可能在离岸市场买入更多人民币.

该公司主席陈启宗上周五在公司业绩发布会上表示,由去年7月中起,有关方面放宽规定,容许企业在香港购买人民币,自始至今公司已购入了200亿人民币.[ID:nCH0070743]

恒隆地产近年把主战场由香港转往内地,并计划在上海以外的中国二线城市,兴建七个以购物商场为主的项目.其中渖阳项目已于去年落成营运,而济南项目亦将于下月底开业.

本地时间11:49,恒隆地产上涨3.65%至29.85港元.(完)