〔香港个股〕长城汽车拟发行A股,筹资用于31.7亿元人民币扩产项目--公告

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港8月1日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)上周五发布公告称,计划发行不超过3.04亿股A股,筹资用于建设总额31.7亿元人民币的零部件扩产项目.
该公司计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目,5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,总投资额约31.7亿元.
公告称,倘若扣除发售开支後,A股发行所得款项不足以应付上述项目所需资金,则将以内部资源或银行贷款拨付不足差额;若扣除发售开支後,所得款项超过上述项目所需实际资金,则馀额将作补充公司营运资金之用.
公告并提醒投资人称,建议A股发行须获得中国证监会的批准,并不保证建议A股发行一定会进行.
长城汽车此前公告称,2011年中期净利同比增长逾80%,因销量增加.[ID:nCH0069701](完)
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--记者 黄运涛; 审校 黄凯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。