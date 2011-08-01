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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 09:58 BJT

〔香港个股〕长城汽车拟发行A股,筹资用于31.7亿元人民币扩产项目--公告

路透香港8月1日电---中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商--长城汽车(2333.HK)上周五发布公告称,计划发行不超过3.04亿股A股,筹资用于建设总额31.7亿元人民币的零部件扩产项目.

该公司计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目,5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,总投资额约31.7亿元.

公告称,倘若扣除发售开支後,A股发行所得款项不足以应付上述项目所需资金,则将以内部资源或银行贷款拨付不足差额;若扣除发售开支後,所得款项超过上述项目所需实际资金,则馀额将作补充公司营运资金之用.

公告并提醒投资人称,建议A股发行须获得中国证监会的批准,并不保证建议A股发行一定会进行.

长城汽车此前公告称,2011年中期净利同比增长逾80%,因销量增加.[ID:nCH0069701](完)

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--记者 黄运涛; 审校 黄凯

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