〔香港数据〕6月份零售销售值按年升28.8%,受惠于消费需求畅旺

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港8月1日电---香港政府周一公布,6月份零售业总销货值按年升28.8%,总销货数量则按年增长22.2%,受惠于本地消费需求和旅客消费畅旺.
政府发言人在新闻稿中并表示,本地消费意欲在收入情况改善下应持续向好,加上访港旅游业仍然蓬勃,可望继续为零售业务带来支持.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动
2011年6月 +28.8* +22.2*
5月 +27.8^ +21.1^
4月 +27.8 +22.1
3月 +26.2 +20.2
2月 +8.5 +5.0
1月 +28.1 +23.6
2010年12月 +18.6 +16.0
11月 +18.1 +15.4
10月 +21.8 +19.7
9月 +17.2 +15.8
8月 +17.1 +14.9
7月 +19.2 +16.2
6月 +15.3 +11.9
注: * 初步数据
^ 经修订 (完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类