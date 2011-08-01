版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 16:40 BJT

〔香港数据〕6月份零售销售值按年升28.8%,受惠于消费需求畅旺

路透香港8月1日电---香港政府周一公布,6月份零售业总销货值按年升28.8%,总销货数量则按年增长22.2%,受惠于本地消费需求和旅客消费畅旺.

政府发言人在新闻稿中并表示,本地消费意欲在收入情况改善下应持续向好,加上访港旅游业仍然蓬勃,可望继续为零售业务带来支持.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2011年6月 +28.8* +22.2*

5月 +27.8^ +21.1^

4月 +27.8 +22.1

3月 +26.2 +20.2

2月 +8.5 +5.0

1月 +28.1 +23.6

2010年12月 +18.6 +16.0

11月 +18.1 +15.4

10月 +21.8 +19.7

9月 +17.2 +15.8

8月 +17.1 +14.9

7月 +19.2 +16.2

6月 +15.3 +11.9

注: * 初步数据

^ 经修订 (完)

浏览香港经济数据相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]

欲浏览有关公告,请点选:(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐