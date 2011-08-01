〔离岸人民币〕中国央行暂停境内企业从境外银行融入人民币--新世纪(更新版)

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* 中国央行暂停境内企业从境外银行直接融入人民币(除贸易融资外)--新世纪

* 央行内部人士解释,出于"当前宏观调控和稳健货币政策背景"考虑

* 香港6月新增人民币存款仅为48亿,贸易结算进口及出口项开始平衡

路透香港8月1日电---正当人民币国际化发展势头迅猛且开始遭到质疑之际,市场又传出更多不利消息,指中国央行要求暂停境内企业从境外银行直接融入人民币(除贸易融资外),外商投资企业投资总额与注册资本的差额部分向境外银行的贷款亦包括在内.

内地新世纪周刊报导称,央行货币政策二司7月18日以邮件通知的形式,要求暂停上述业务.央行内部人士解释,这样做的原因正是出于"当前宏观调控和稳健货币政策背景"考虑.

一位香港银行界高层在接受路透查询时表示,"有听人说起过,差不多一两个星期之前,但是没有直接从央行获得这方面的通知."

他并指出,现在国内很难借到钱,而香港的融资成本较低,出口企业也愿意利用香港这个市场进行贸易融资.

自从2009年7月正式启动跨境贸易人民币结算试点起以来,人民币国际化就一直与外汇储备迅猛增加、收付结构失衡等现象齐头并进,从而引发外界疑问.外界的疑问主要基于央行2010年四季度货币政策执行报告中的数据:人民币结算业务中,进口结算约占85%-90%.

报导称,进口结算增量里有多少是真正为了进口,有多少混水摸鱼,央行虽然无从判断,但已开始采取系统性防范措施.就在前述邮件通知发布之前,央行下发通知,详细指出银行在办理跨境资金划转的时候的具体账户操作细节,要求银行准确向央行报送业务信息.

而随着央行允许用人民币在境外直接投资,资本项下的人民币流动也在增长.据央行统计,至2011年4月末,各试点地区共办理人民币跨境投融资交易金额1,133.44亿元.

因此,央行在前述邮件中明确指出,"即日起中国人民银行总行暂停受理境内企业直接从境外银行融入人民币业务(包括有外商投资企业投注差额度的银行贷款，贸易融资除外),其他业务如股东贷款仍按原来程序由广州地区结算银行报我分行转报总行审批."

报导并援引接近央行的知情人士透露,央行即将出台境内银行业金融机构境外项目人民币融资试点相关文件,以进一步规范境内金融机构在境外项目进行人民币融资等相关业务.

香港金管局公布,6月香港人民币存款仅增加48亿元,按月增长0.9%,远低于1-5月平均每月460亿元的增长,因6月人民币跨境贸易结算由香港支付内地多于内地支付香港的金额.[ID:nCH0070611]

上述银行界人士表示,由于对中国PMI和硬着陆的担忧,对今明年人民币升值的预期略有减弱.因此,人民币进口支付有所减少,而出口方面则有所增加.

汇丰(HSBC)周一发布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值,一年来首度跌破荣枯分水岭,并创28个月新低,显示中国紧缩政策效应持续释放和外部需求疲软背景下,制造业疲弱迹象显现.[ID:nCN1866441](完)