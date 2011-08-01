〔路透专访〕恒隆地产观望内地购地机会,料今年业绩胜去年--主席(更新版)

(新增细节及背景)

* 恒隆地产2011/12年度盈利将胜去年,因租金收益升

* 未来一两年不是买地时机

* 有意买入更多离岸人民币

记者 梁慧仪/李千仪

路透香港8月1日电---香港房地产商--恒隆地产(0101.HK)前几年大举在中国内地买地,拓展其商业房地产版图.但主席陈启宗表示,现时内地的地价昂贵,且有很多不明朗因素,故这一两年未必会再增加新项目.

不过,由于公司的租赁物业租金收入稳步上升,加上济南的新项目将于本月底正式开业,相信今年的业绩会好于去年.

"这一、两年我们未会那麽勇于买地.不同时候我们做不同的事,今天的(土地)价钱那麽贵,不明朗因素又多,...我胸口没有挂着'勇'字."陈启宗周一接受路透访问时说.

目前,恒隆地产在内地的租金收益主要来自上海两个商业综合项目--恒隆广场及港汇恒隆广场.该公司并己在上海以外的二线城市,落实了七个以购物商场为主的商业项目,总投资额达500亿港元.其中,渖阳项目已于去年落成营运,而将于下月底开业的济南项目,目前亦已全数租出.

近年转战内地的恒隆地产,其核心盈利主要来自香港及内地的出租物业的租金收益.但公司的业绩仍很大程度受到期内是否录得香港的售楼收益的影响.

该公司地产截至6月底止年度基本纯利按年下滑59%,至27.41亿港元,与市场预期相若.但若只计及香港和中国的物业租赁的核心业务,有关业务的基本纯利则按年上升18%,至27.39亿港元.[ID:nCH0070743]

恒隆地产上周五股价跌至一年新低,但在大市转好下,加上大部份不利因素已经反映,该股周一午盘中段股价涨4.17%,报30港元.

**不考虑在港发人民币IPO**

该公司由去年7月至今在香港购入了200亿元人民币,用以应付未来数年内地项目的庞大资本开支.陈启宗说,未来有可能会再买入更多的离岸人民币.但就不会考虑在港分拆发行人民币IPO或发人民币债.

"我们在香港已有两间上市公司了,我们是储盈利,不是储上市公司."他说,"我也不太喜欢发债,借钱容易还钱难."

陈启宗说,手头的200亿元人民币足够应付未来四年的建筑费开支,但假如公司再买地的话,可能在两、三年内就会用罄.

"买到地的话,我们会再买入更多的人民币."他说.

恒隆地产于今年3月已表示期望在内地购买更多地块,当时公司预期未来数年内地项目的总资本开支超过300亿港元.[ID:nCH0103108] (完)

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