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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 13:52 BJT

〔离岸人民币〕中国东航三年期人民币债券指导息率在4%左右--销售文件

路透香港8月1日电---据路透周一获得的销售文件,中国东方航空股份有限公司(0670.HK)(600115.SS)子公司--东航海外(香港)为其三年期离岸人民币债券定价,指导息率在4%左右.

销售文件显示,汇丰控股(0005.HK)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)和农行(601288.SS)(1288.HK)负责是次债券发行.

东航6月时曾表示,计划发行不超过80亿元人民币债券,期限不超过五年.[ID:nCH0109012](完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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