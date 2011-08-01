〔新加坡个股〕联合环境获KKR投资1.14亿美元于可转债,股价大涨

路透香港8月1日---在新加坡挂牌的中国主要污水处理公司--联合环境(UNIT.SI)周一表示,私募基金KKR(KKR.N)将投资1.14亿美元于公司的可转换债券,以把握中国高速成长的水资源产业市场的巨大商机.受此带动,该公司股价一度升至近三个月来高点.

联合环境发布新闻稿表示,此批公司债转换价格为0.45坡元,与前30日均价0.328坡元相较,转换溢价为37%,期限五年,年利率2.5%.该公司去年10月在台湾发行存托凭证(TDR)911610.TW.

若到期全数转换,相当于联合环境稀释後股权38.4%,KKR将成为该公司第一大股东.

"面对中国水务行业发展的关键时刻,KKR的投资将支持公司业务的快速增长,"联合环境董事长林玉程在新闻稿中表示,KKR除投入资金外,其全球网络以及营运管理专识,将可为公司发展创造价值.

本地时间下午2:18时,联合环境在新加坡大涨11.43%至0.390坡元,稍早一度升至0.405坡元,为5月10日来最高;新加坡海峡时报指数.FTSTI上涨1.15%.

在下午1点30分收盘的联合环境TDR则涨停至11.25台币,升0.70台币,或6.64%;表现优于大盘加权股价指数.TWII的0.66%升幅.

DMG & Partners分析师Selena Leong说,"中国水务前景仍看好,政府十二五(2011-2015年)计划也着重环保.KKR投资这个项目并不令人意外."

联合环境表示,此项可转债投资案尚待股东会通过,预计年底前完成.

联合环境市值约1.4亿美元,主要业务为利用先进膜技术,如膜生物反应器(Membrane Bioreactor,MBR)设计、建造、安装及经营污水处理及回收系统.公司表示,其客户包括中石化(0386.HK)(600028.SS)、中海油等.

KKR则是1976年创立,至第一季止,管理资产总额约610亿美元.(完)