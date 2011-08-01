〔新加坡个股〕联合环境获KKR投资1.14亿美元于可转债,股价大涨

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月1日---在新加坡挂牌的中国主要污水处理公司--联合环境(UNIT.SI)周一表示,私募基金KKR(KKR.N)将投资1.14亿美元于公司的可转换债券,以把握中国高速成长的水资源产业市场的巨大商机.受此带动,该公司股价一度升至近三个月来高点.
联合环境发布新闻稿表示,此批公司债转换价格为0.45坡元,与前30日均价0.328坡元相较,转换溢价为37%,期限五年,年利率2.5%.该公司去年10月在台湾发行存托凭证(TDR)911610.TW.
若到期全数转换,相当于联合环境稀释後股权38.4%,KKR将成为该公司第一大股东.
"面对中国水务行业发展的关键时刻,KKR的投资将支持公司业务的快速增长,"联合环境董事长林玉程在新闻稿中表示,KKR除投入资金外,其全球网络以及营运管理专识,将可为公司发展创造价值.
本地时间下午2:18时,联合环境在新加坡大涨11.43%至0.390坡元,稍早一度升至0.405坡元,为5月10日来最高;新加坡海峡时报指数.FTSTI上涨1.15%.
在下午1点30分收盘的联合环境TDR则涨停至11.25台币,升0.70台币,或6.64%;表现优于大盘加权股价指数.TWII的0.66%升幅.
DMG & Partners分析师Selena Leong说,"中国水务前景仍看好,政府十二五(2011-2015年)计划也着重环保.KKR投资这个项目并不令人意外."
联合环境表示,此项可转债投资案尚待股东会通过,预计年底前完成.
联合环境市值约1.4亿美元,主要业务为利用先进膜技术,如膜生物反应器(Membrane Bioreactor,MBR)设计、建造、安装及经营污水处理及回收系统.公司表示,其客户包括中石化(0386.HK)(600028.SS)、中海油等.
KKR则是1976年创立,至第一季止,管理资产总额约610亿美元.(完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。