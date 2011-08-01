〔澳门经济〕7月博彩业收入按年增48.4%,至242亿澳门元

路透香港8月1日电---澳门政府周一称,当地7月份博彩业收入为242亿澳门元,较上年同期的163亿增加48.4%.

澳门博彩监察协调局在网页(www.dicj.gov.mo/)公布当地每月的博彩收入数字.今年1-7月,澳门累计博彩收入按年增长45.2%,至1,483亿澳门元.

7月份澳门的博彩业收入,较6月份的208亿澳门元则增16.3%.

目前,澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营及MGM(MGM.N)的合营美高梅中国(2282.HK).(完)

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