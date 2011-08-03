〔港股业绩〕渣打集团中期净利升20%符预期,料下半年保持强劲势头(更新版)

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* 渣打中期净利及税前溢利分别升20%及17%,均符预期

* 按正常基准计算的每股盈利1.052美元,中期股息24.75美仙

* 核心第一级资本比率为11.9%,与去年下半年相若

* 展望下半年可望保持强劲势头

* 渣打预计2011年及以後年度的收入均达致双位数字的增长

记者 雷美珍/苏骏霖

路透香港8月3日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,今年上半年净利按年升20%,基本符合市场预期,主要得益于严谨控制成本且收入增长理想.

这家总部位于伦敦的银行中期净利为25.16亿美元,高于上年同期的20.98亿美元,以及汤森路透预测的24.2亿美元.每股盈利为1.052美元,拟派发中期股息每股24.75美仙.

"渣打的资本及流动资金依然稳健.目前,渣打不断扩大并争取多个产品领域及市场的市场占有率."集团主席John Peace在业绩报告中称.

他并指出,专注亚洲、非洲及中东,显然是达致成功的正确策略与合宜市场,并预期2011年初的势头强劲,该动力于下半年仍会持续.

渣打连续第九年上半年录得创纪录溢利,其股份早盘微跌0.2%,报199.8港元,优于大市恒生指数.HSI的1.9%跌幅.其主要竞争对手汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)则收低1.73%.

该行上半年税前溢利为36.36亿美元,按年升17%,亦基本符合汤森路透I/B/E/S综合九名分析师预测的34.7亿美元.

上半年按正常基准计算的成本收入比率为54%,较去年下半年的57.9%有所改善.

渣打行政总裁Peter Sands称,公司过去多年皆能达到收入减支出增幅持平,今後将适调投资步伐,确保成本增幅与收入增幅大致持平.

他并预期,2011年及以後年度的收入均达致双位数字的增长.

"渣打保持收紧两项业务的开支,同时加快投资的步伐,以支持2012年的增长."他称.

投行美银美林此前的报告称,上半年可望回复成本与收入同步增长.惟在收入环境更见艰难下,预期渣打下半年可能会遏止进一步投资.(完)

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