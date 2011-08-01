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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 16:32 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升0.99%,受美国债务协议和AIA创新高鼓舞

路透香港8月1日电---香港股市周一收升约1%,受益于美国国会领袖在最後时刻达成协议,将避免史无前例的债务违约.

香港股市恒生指数.HSI收高0.99%,报22,663.37点,逼近日内低点,成交量萎缩表明投资者情绪依然谨慎.恒生国企指数.HSCE收升1.35%.

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