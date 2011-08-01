〔背景资料〕香港跨境贸易人民币结算汇款额月度数据一览

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透8月1日电---香港金融管理局公布的数据显示,今年6月香港跨境贸易人民币结算量为2,050.85亿元人民币,5月份为1,534.35亿元.
以下为香港金管局提供的2009年7月至今,跨境贸易人民币结算汇款额月度数据.
月份 结算量(百万元人民币)
2011.06 205,085
2011.05 153,435
2011.04 134,207
2011.03 115,447
2011.02 87,426
2011.01 107,964
2010.12 100,885
2010.11 93,731
2010.10 68,622
2010.09 29,956
2010.08 38,555
2010.07 10,345
2010.06 13,241
2010.05 6,750
2010.04 2,983
2010.03 2,531
2010.02 411
2010.01 1,221
2009.12 1,360
2009.11 378
2009.10 19
2009.09 34
2009.08 20
2009.07 43 (完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。