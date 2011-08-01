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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:53 BJT

〔背景资料〕香港跨境贸易人民币结算汇款额月度数据一览

路透8月1日电---香港金融管理局公布的数据显示,今年6月香港跨境贸易人民币结算量为2,050.85亿元人民币,5月份为1,534.35亿元.

以下为香港金管局提供的2009年7月至今,跨境贸易人民币结算汇款额月度数据.

月份 结算量(百万元人民币)

2011.06 205,085

2011.05 153,435

2011.04 134,207

2011.03 115,447

2011.02 87,426

2011.01 107,964

2010.12 100,885

2010.11 93,731

2010.10 68,622

2010.09 29,956

2010.08 38,555

2010.07 10,345

2010.06 13,241

2010.05 6,750

2010.04 2,983

2010.03 2,531

2010.02 411

2010.01 1,221

2009.12 1,360

2009.11 378

2009.10 19

2009.09 34

2009.08 20

2009.07 43 (完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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