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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 17:18 BJT

〔中港个股〕工行股东正在市场配售高至4.86亿美元的H股股份--销售文件

路透香港8月1日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的股东正在市场上配售高至4.86亿美元的工行H股.

销售文件显示,该股东按每股5.81-5.93港元,配售约6.38亿股H股.是次配售套现4.76-4.86亿美元.

高盛负责是次配售安排.

工行H股周一收涨1.01%,报5.99港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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