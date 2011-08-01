〔中港个股〕中国工商银行股东正在市场配售高至4.86亿美元的H股股份(更新版)

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* 工行股东配售4.76-4.86亿美元的H股

* 配售价较工行H股周一收市价折让1-3%

* 基金经理称对配售感到意外

记者 雷美珍

路透香港8月1日电---中国大型银行股东出售股份阴霾挥之不去,继中行(3988.HK)和建行(0939.HK)後,全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)又遭股东在市场上配售高至4.86亿美元的H股股份.

据路透周一获得的销售文件显示,工行的股东按每股5.81-5.93港元,配售约6.38亿股H股,涉资37-37.8亿港元(4.76-4.86亿美元).

配售价较工行H股周一收盘价5.99港元,折让1-3%.高盛(GS.N)负责是次配售安排.

"基础投资者可能出于自身考虑,而透过配售来锁定利润."辉立资本管理基金经理李国璇称,他对于工行股东配售股份感到意外.

销售文件显示,是次配售的工行股份来自高盛的一名客户,目的是为其持股作对冲.

上月初中国银行(601988.SS)和建设银行(601939.SS)持股多年的基础投资者--新加坡国有投资机构淡马锡[TEM.UL]配售两行总共282亿港元的股份.[ID:nCH0067267]

此前市场传言建行另一基础投资者--美国银行(BAC.N)今年稍後可能出售中国建行一半所持股份以满足新的行业资本规则.建行发言人称未收到减持的通知.[ID:nCN1113500]

除了外资股东之外,全国社会保障基金理事会上月亦向联交所披露减持了工行少量H股,涉资逾2亿港元;此次减持令社保基金在工行H股持股量由17.02%降至16.98%.[ID:nCH0067133]

工行H股周一收涨1.01%;其A股则跌0.24%,报4.24元人民币.(完)

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