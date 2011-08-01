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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 19:36 BJT

〔香港个股〕复星国际预计上半年净利按年大增,因投资收益增加

路透香港8月1日电---中国最大综合性民营企业--复星国际有限公司(0656.HK)周一称,预计今年上半年净利较去年同期有重大增长,因投资收益增加.

该公司的公告称,上半年盈利大增,主要得益于公司持有部分以公允价值计价且变动计入收益之股权投资带来市价变动收益.

复星国际周一收跌0.31%,报6.34港元;过去一个月累计涨9.7%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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