《香港报摘》--信报8月2日

* 头版头条:

--汇丰控股(0005.HK)中期纯利89.29亿美元,较去年同期增长接近35%,胜过市场预期.行政总裁欧智华上任以来的首份业绩便带来惊喜,但集团同时宣布,为节省成本提高成本效益,员工数目除已减少5,000人,未来两年全球将再减少2.5万人,相信为汇控有史以来最大的裁减人手计划.

* 其他:

--汇丰银行早前计划推出的"散户黑池"(即StockMax股票对盘平台),引起市场极大回响.据消息指出,本港七大证券经纪团体于昨天开会商讨,计划向有关当局反映对StockMax平台的意见.香港证券及期货专业总会会长王国安表示,昨天会议,相信与其他证券经纪团体获得初步共识,但声言至今仍未确实下一步行动.

--兖州煤业(1171.HK)称,通过旗下子公司澳思达煤矿收购澳大利亚新泰克项目,包含当地两间煤炭公司,作价2.025亿澳元(约14.29亿元人民币).

--味千(0538.HK)再传负面消息,内地报导,味千包装面禁用添加剂山梨糖醇,遭上海市质监局处罚78.66万元人民币,味千发通告承认去年曾被处罚,因为国家标准更改,强调该类添加剂并无不妥.味千股价昨天最多曾跌15.9%,收报13.46港元,全日跌12.25%.

--受惠于旅客数目增加,今年上半年零售市道畅旺,零售额增24.4%,其中6月份按年增28.8%,至313亿港元.香港零售管理协会主席麦瑞琼表示,今年下半年零售持续向好,预期全年增25%-28%,将是十多年以来最好的一年,但通胀持续加剧,影响民生消费.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.