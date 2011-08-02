《香港报摘》--经济日报8月2日

* 要闻版头条:

--新兴市场业务表现理想,汇丰控股(0005.HK)在今年首6个月录得89亿美元的股东应占溢利,高于市场预期水平,承诺在2013年节省25亿至35亿美元的汇丰集团行政总裁欧智华表示,计划至2013全球裁减3万名员工,占员工总人数的10%,今年首半年银行已裁减了5,000人.

* 其他:

--上周五发表亮丽业绩的友邦保险(1299.HK)昨继续获券商争相追捧,目标价更愈调愈高,其中高盛便将其目标价大升至37港元,带动友邦股价昨继续上扬,一度升至29.9元上市高位,收市报29.55港元,升3.1%.

--和电香港(0215.HK)上半年纯利按年升约37%至4.94亿港元,中期息亦增加55%至5.16港仙.公司拟今年内推出LTE(俗称4G)服务.

--汇丰控股(0005.HK)业绩胜预期,分析员普遍赞好,认为亚洲及中东业务有惊喜,不过截至昨晚,券商未出现大举调整对汇丰盈利及目标价预测,暂时维持原先目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.