《香港报摘》--其他报纸重要消息8月2日

* 明报

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,与金融管理局商讨後,已在上半年提高部分监管储备,下半年亦需再一次提高,故目前难以评论今年的派息政策.恒生第二次中期派息维持1.1港元,每手收息110港元.

--政府公布,证监会新任行政总裁欧达礼(Ashley Alder)将于10月1日履新,年薪最高为800万港元,较上一任行政总裁韦奕礼低.

--据内地消息人士表示,总部位于浙江的开元旅业拟分拆旗下中国最大民营高星级连锁酒店集团--开元酒店来港上市,集资约2亿美元,保荐人包括德意志银行.

* 苹果日报

--证监会最新资料披露,上月终于向内地基金公司---上投摩根资产管理(香港)授予第四类及第九类牌照,即 是就证券提供意见及提供资产管理.

* 东方日报

--俊和发展(0711.HK)取得港铁(0066.HK)广深港高速铁路,观塘线延线及南港岛线(东段)三份总值23.51亿港元的建造工程合约,这三份大型合约使俊和手头合约总额增至191亿港元.

* 文汇报

--据消息透露,中信泰富(0267.HK)正筹措40亿港元银团贷款,期限为五年,其贷款利率较香港银行同业拆息高170个基点.

* 大公报

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜表示,欧美及中东等地仍面对经济或政治问题,故下半年贷款增长速度持保守态度;又指,虽然有银行退出H按(拆息挂钩按揭计划)市场,但他们目前未有退出的打算.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.