《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7913港元HKD=)
美股道琼工业指数周一收低-10.75,或-0.09%,报12,132.49点,因美国政府通过债务协议以避免违约的时间所剩无几,且经济显示出成长停滞的进一步迹象.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 223.270 0.43 58457 17.396 -1.05
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 21.300 -0.28 157650 6.638 -1.36
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.840 0.02 599443 77.664 0.28
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 50.520 0.96 126239 26.241 -0.98
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 142.390 0.11 76165 11.094 -1.12
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 98.500 -0.52 104098 7.674 -1.36
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.660 1.62 1059435 77.383 0.56
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.280 -0.79 48586 5.086 -1.05
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.030 0.05 423978 15.606 -0.73
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 38.190 -0.29 72319 29.755 -1.64
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.650 0.05 59685 3.827 -0.84
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.310 -0.55 17909 5.035 -1.28
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.860 0.61 5993 1.937 -50.96
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.980 0.00 67423 0.464 -2.24
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。