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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月2日

路透香港8月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7913港元HKD=)

美股道琼工业指数周一收低-10.75,或-0.09%,报12,132.49点,因美国政府通过债务协议以避免违约的时间所剩无几,且经济显示出成长停滞的进一步迹象.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 223.270 0.43 58457 17.396 -1.05

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 21.300 -0.28 157650 6.638 -1.36

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.840 0.02 599443 77.664 0.28

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 50.520 0.96 126239 26.241 -0.98

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 142.390 0.11 76165 11.094 -1.12

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 98.500 -0.52 104098 7.674 -1.36

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.660 1.62 1059435 77.383 0.56

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 65.280 -0.79 48586 5.086 -1.05

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.030 0.05 423978 15.606 -0.73

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 38.190 -0.29 72319 29.755 -1.64

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.650 0.05 59685 3.827 -0.84

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 32.310 -0.55 17909 5.035 -1.28

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.860 0.61 5993 1.937 -50.96

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.980 0.00 67423 0.464 -2.24

--整理 黄运涛

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