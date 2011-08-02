〔港报社评〕汇丰业绩可人未来仍有隐忧--信报8月2日

汇丰控股昨日公布2011年中期业绩,表现较上次公布季度业绩时理想得多,除税前利润高达114亿7400万美元,较去年同期上升3%,较去年下半年则大幅上升45%,基本上已回复至金融海啸前之水平,成绩令人可喜,对义无反顾地供股支持汇丰的股东来说,可说是已有所交代.过去半年来优异的业绩,证明汇丰集团的发展策略成功正确,充分利用汇丰作为拥有多个前景秀丽市场之国际银行地位,有效分配资本和投放资源,集中力量,在占有优势的市场上,全面发挥最强竞争力和效益.

汇丰上次公布季度业绩时,已表明未来一个主要发展策略是削减成本,今次公布半年度业绩,汇丰集团行政总裁欧智华宣布,要在2013年前持续节省成本25亿至35亿美元,具体的做法就是进行营运架构重组,大幅削减人手.今年上半年汇控在英、美、法、拉美和中东已减少员工约5,000人,集团计划至2013年底,将会在全球再裁员25,000人.裁员的主要原因,相信是成本效益比率大增,由去年上半年的50.9%,大幅上升至今年上半年的57.5%,因为期内职员人数、工资,以及与拓展业务有关的成本都有所增加.

作为港人最宠爱的银行,汇丰的黄金时期已过,再非高速增长股,业务能够保持平稳发展,已属可取.汇丰未来发展最大的隐忧,是金融海啸後欧美经济始终阴霾密布,举步维艰,而国际的金融监管改革步伐和力度却持续增加.巴塞尔委员会和金融稳定委员会正不断施加压力,要求银行提高资本比率,英国也锐意对银行业进行彻底改革,极有可能对在英国注册成立的全面服务银行的若干核心业务,采取结构”分隔”措施,意味着集团属下的英国汇丰银行有限公司的业务,将会大受影响,因而削弱集团的盈利能力.对汇丰的股东来说,汇丰集团的总部继续设于伦敦,显然并非最佳发展策略.

如果汇丰可以回归香港,立足此地,面向经济增长方兴未艾的中国大陆,全力拓展中国内地业务,不但盈利前景更佳,在情感上亦更能取得香港股民的拥戴.只是这样重大的策略性决定,已非单纯经济问题,涉及政治考虑,可能并非汇丰的管理阶层所长.(P02)