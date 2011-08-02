〔企业并购〕兖州煤业出价14.29亿元人民币收购两家澳洲煤企--公告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---中国兖州兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)周一晚间发布公告称,以约14.29亿元人民币收购位于澳大利亚的新泰克控股公司和新泰克II控股公司100%股权.
是次交易通过兖州煤业旗下全资子公司澳思达煤矿完成,已获得中国监管部门批准,并于8月1日完成股权交割.
公告称,收购新泰克项目後,兖州煤业将进一步增加煤炭资源量和储量,优化兖煤澳洲公司的资产组合,为公司未来可持续增长和提升盈利能力提供保障.
新泰克和新泰克II主要从事煤炭勘探、生产、洗选和加工业务，产品主要为动力煤.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。