〔港报社评〕美债闹剧,奥巴马伤美国更伤--经济日报8月2日

美国总统奥巴马在提高债务上限死线前两天,终于宣布民主共和两党达成共识,避过债务危机.在债务闹剧中,奥巴马固然输了,输得更惨的是美国,因不但损害了她的国际金融话语权,其民主制度金漆招牌亦大为退色.党争内耗加剧,金融话语权降.外界认为他在方案中,只换得清除明年底总统选举前,要再审议提高上限的政治地雷,但在治理债务的原则上却对共和党几乎全面退却:开支固要大削,加税则只字不提.此令外界质疑其政治能量与手腕,以至带领国家的能力.

债务上限争论挫伤奥巴马,但受伤最重的是整个美国.其一,这场闹剧充分暴露美国党争之剧烈,政治计算已完全盖过经济理性,只因两党都无法背起美债违约重挫经济所引起的政治责难,双方才愿在几乎最後一刻妥协.现距明年底总统选举约15个月,美国党争只会更激,经济、政治甚至外交议题等恐都难理性处理,窒碍美国发展,更可能玩出火而冲击全球.

其二,金融海啸本已将美国称霸全球的金融话语权大为削弱,各国尤其发展中国家对美国主导的金融模式产生疑问,反思本身金融发展之路.对于金融海啸,美国还可强辩祸源发展中国家储蓄太多、消费太少,埋下全球经济失衡的大炸弹.但这次美债上限危机,却纯因民主党与共和党为争政治本钱,漠视过程中对全球金融造成的冲击,各国势将降低美元、美债在国际新金融秩序的影响力,美国全球金融话语权无可避免再挫.

美式民主蒙污,削国际影响力.其三,民主制度向来被视为顾全大多数利益、妥协取代抗争、最利稳定的政治制度,但执全球民主制度牛耳的美国,这次却在世人面前上演一出党争凌驾国家利益、加剧社会矛盾和经济震动的闹剧,此令美式民主蒙上污点,其国际吸引力下降,削弱美国对其他国家政治制度发展的潜在影响力.美国再不济仍是全球第一大国,其经济不振与政治内耗,势对全球金融、经济与政治造成冲击,令发展中国家虽危中有机,例如可争取更大话语权,但一波又一波金融及政治震荡,却可能冲击全球,各国要有所准备.(A03)