〔港报社评〕骗取综援必须严打,执行要兼顾情理法--明报8月2日

一名妇人诈骗综援罪成,等候判刑.近年诈骗综援有上升趋势,港府必须严厉查处,不过,这宗个案引发一些问题,法官叶佐文提出了质疑.事态涉及家庭有人犯错,全家的综援被停止发放,变成其他成员”陪罚”,使他们的生活、学业受影响.香港社会福利署本月26日向法官提交报告时,需要解释清楚有关情况,使人知道香港社署的处理是否兼顾情理法,是否使无辜者受到不公平对待.

被告确实隐瞒资产,伤残女儿却遭牵连.这宗诈骗综援个案,被告是家庭主妇,她原本是中国内地人,与智障港人结婚,先後育有3名子女,其中幼女亦轻度弱智,倚赖综援过活,不使人意外,问题出在由2002年10月开始,她以自己的名义代丈夫申领综援,2007年10月社署接获举报,指她填报不实资料,诈骗综援金,到2008年4月停发综援,社署指她诈领综援金总额约69万港元.

对于骗综援要坐牢,有学识、有社会地位人士骗房津,上诉庭案例只要归还骗款,毋须即时监禁,昨日,法官叶佐文也提出了说法.叶佐文在裁决时,对被告尽多同情之辞,对于社署的批评也严厉,即使如此,不能推定法官将如何量刑,因为法律的基本规定,法官仍然要遵守.不过,叶佐文的质疑,使人思考对付诈骗综援的同时,香港社署执法要兼顾情理法,因为即使综援户再贪心,仍然是弱势社群,一旦遇到公权力制裁,他们都无从反抗,若制裁措施失当,他们的生活就会受到很大影响.所以,打击诈骗综援之余,更多地以人为本,避免殃及无辜,是香港社署和社署人员要考量的事.(A02)