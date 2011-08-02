〔港报社评〕违约风险虽解,通胀贬值难免--文汇报8月2日

随着美国国会两党就提高债务上限和削减赤字达成协议并在两院通过,美国债务违约风险将暂时得以解除.不过,美国提高债务上限,意味着美国将继续大印美钞,等同于启动第3次量化宽松货币政策,将进一步推高全球大宗商品的价格,加剧新兴市场国家的输入性通胀,同时进一步加速美元贬值,稀释美国债务,使中国等债权国蒙受更大损失.新兴市场国家抑制通胀的任务更加沉重,中国外汇储备也应多元化以减少损失.

有关协议是美国两党经过数月角力和妥协的结果,对美国总统奥巴马来说,可以确保到明年总统换届选举时不用再为债务上限困扰.共和党亦有所得,其削减赤字大于提高债务上限的主张以及不增税等要求均体现在协定中.协议消除了美国政府迫在眉睫的违约风险,避免了世界经济和金融受到巨大冲击,令投资者信心有所恢复,港股昨日一度升368点,亚太地区主要股市也强劲反弹.

协议虽然避免了世界新一波金融动荡,但接踵而至的首先是美国再向全球输出通胀.QE3若推出,将导致全球流动性再度泛滥,全球通胀迎来新一轮大潮.大宗商品势必面临严重炒作,将加剧新兴市场的通胀压力,推升全球金融市场的泡沫.中国等新兴市场国家抗衡通胀的主要手段是加息,一旦加息,其滞胀风险也将随之增大.此外,一旦欧美进入加息周期,可能导致资金大量流出,引发资产泡沫破灭风险.

其次,QE3若推出,除了让全球饱受通胀煎熬之外,由于美元加速贬值的稀释作用,债权国的损失愈加凸显.美国通过增发货币以履行对外偿付义务,其实是稀释对外债务负担.中国长期持有巨额美元储备,切不能低估其贬值的风险.此外,提高债务上限意味着美国政府的债务水准还要攀升,财政状况仍将恶化,美国财政不得不面临紧缩的压力,会对美国国债投资信心造成负面影响,进而导致国债评级下降.因此,美国国债已成为一种风险资产,中国应及早对外汇储备作出调整,以应对美债评级下调的可能性.(A05)