〔港报财经评论〕短暂反弹留意个股业绩--信报8月2日

短暂反弹留意个股业绩 /陆文

投资者持续要受美元弱势困扰,多求自保,短期港股将受美债上限违约忧虑消减反弹影响,亦可配合个股业绩,上试22,800/23,000点这下降轨阻力区.但中国内地政经变数挥之不去,包括新疆与高铁事件及7月PMI的下跌,连同下周的CPI与加息压力,令後市变得反覆,上周建议在8月份投资者应以逆向思维作买卖部署,美债上限这政治游戏获解决不为怪,早已视为茶杯内风波,却无助解决基本经济困局,估计在周内完成反弹後将再度寻底,而维持个股强者愈强,弱势股依然是每个反弹减持套现现象,上落市趋势未变.

炒业绩进入”重磅期”,对短期恒指表现将带来影响,昨天以汇控(0005.HK)与恒生(0011.HK)最受注视,後者中期赚80.57亿港元,增长升15.7%,派息1.1港元,符合市场预测.汇控中期赚89亿美元,增长35%及派息9美仙,较市场预期的83亿美元为佳,刺激其股价在伦敦升至90港元附近,受惠贷款减值及信贷风险准备减少30%,市场关注其将减少职位,并寻求出售部分资产,看来新领导层持续进行的精简计划将为未来一两年业绩带来正面影响,对支持港股有一定作用.至于汇控在没有期望下带来惊喜,长实系受各方看好,特别是和黄0013.HK股价已偷步炒上,连同一批地产股亦看好下,令今次炒业绩期不太差.

昨天收市後传美国运通把其所持6.38亿股工行(1398.HK)出售套现,每股配股价5.81-5.93港元,套现约38亿港元.早前农行(1288.HK)发盈喜带来憧憬,但其与重庆农村商业银行(3618.HK)有策略股东股份解冻的减持压力挥之不去,加上中国内地银行面对的政策风险大,目前不是大手收集时机,一如内房股还要静观其变,单从近日银监指楼价下跌50%的压力测试被行内出言反弹,反映内银与内房要承受的政策风险着实不低.

濠赌股维持其炒爆格局,早前部分濠赌股公布业绩不俗已有所启示,昨天当地监察局公布7月博彩毛利收入按年上升48.4%,首七个月同比增长45.2%,刺激银河娱乐(0027.HK)升8.2%、新濠(0200.HK)升7.4%、金沙中国(1928.HK)升5.8%及澳博(0880.HK)升5.3%,均创新高,看来中国内地银行信贷收紧及资金紧绌情况,没有对濠赌业务带来明显影响,是生意淡薄不离赌博,或是贪污资金南下不绝令澳门这个被视为”污水中转站”受惠.中国人赌性较强令濠赌业成为中国经济高增长下的副产品是可理解,且看这批OPM股炒上利率升浪何时了.7月、8月博彩收入升逾40%以上,个股业绩佳将持续有升势.(P22)

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美元或失避险功能 /苏子

上周五美国公布的上季GDP仅增长1.3%,远低于市场预期的1.8%.至于首季的GDP则由原先公布的增长1.9%大幅向下修订为增长0.4%,故不论上季或首季的GDP增长数字均反映美国经济情况已经大幅放缓.由于消费支出占美国GDP一个极高比例,因此,最新的美国GDP恶劣结果已可估计到美国市面的消费情况应已进入惨不忍睹的地步,而消费差自然令各美国大小企业不会增聘人手之余,更可能触发新一轮裁员潮.故相信本周五美国所公布的7月份就业报告结果将有甚高机会是差强人意,不会好得到哪里去.至于差劲的数据结果,理论上势必令市场炒作美国经济可能再次陷入衰退.再加上美国若未能有方案把庞大赤字大幅削减,则美国的债务评级亦有机会被评级机构下调,从而增加市场的借贷成本,而这只会加速美国经济正式陷入衰退的阶段.

美国经济若有明显迹象再次陷入衰退的话,联储局将无可避免启动新一轮QE措施,结果只会令美元面临新一轮抛售浪潮.同时,较高息的非美元货币的走势只会是高处未算高,令持有者继续享受着”财息兼收”的成果.本来对美元未来数月的走势并不看得那麽淡,毕竟美元已经下跌了十个年头,美元若再大幅下跌,难免会动摇美元作为储备及交割货币的地位,并令美国以外的中国银行开腔明确表示对美元弱势的不满,结果令美元出现小阳春般的中型反弹浪的机会上升.不过,目前美国经济正存在着再次陷入衰退的风险,故担心美国亦顾不了美元再大幅下挫是否会动摇美元作为储备及交割货币的地位,联储局只好被迫推出QE3措施,力阻经济再次陷入衰退,并且任由美元继续下挫,结果只会令美汇指数跌破2008年3月的70.70历史低位及70心理关口.

而破大位後的美汇指数,相信大方向将有甚高机会多跌5%-10%才会止跌回稳.换言之,一旦美汇指数再创历史新低,随後甚可能要跌至67.20水平以下.至于届时的欧罗兑美元,相信应早已升破2008年7月的1.6037诞生以来高位了.後市美元是否真的会继续明显下挫,最重要是要看美国政府是否”有心”让美元在现水平再跌而不作干预,并且更完全不理其他中国银行对弱势美元的反对声音.担心以目前美国的经济环境来看,美国政府任由美元再跌的可能性的确甚高.而且一旦市场看穿美国政府将对美元的弱势继续大开绿灯的话,相信美元只会成为主要货币中的融资货币,沽压亦只会与日俱增.至于美元作为避险货币的功能,相信随着美元继续明显下挫後,将被其融资货币的角色所盖过.(P24)