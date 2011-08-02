〔港报财经评论〕汇恒报佳音,反弹浪延续--经济日报8月2日

汇恒报佳音,反弹浪延续 /林瑞芬

收市後,汇丰(0005.HK)公布业绩胜预期,执笔时汇丰在伦敦升4.8%至约80港元,短线可视为推动恒指再挑战22,800-23,000之催化剂.对汇丰业绩,可以很详尽地分析一周又得,要简单直接分析,主要看三个关键指标,符合指标,利好.低于指标,则利淡.三大指标,一是平均普通股股东权益回报率,上半年升至12.3%,达早前所定12-15%之目标区,中性.其二是成本效益比率,上半年为57.5%,高于早前所定48-52%之目标区.自今年初起,汇丰已开始在拉丁美洲、美国、英国、法国和中东进行营运架构重组,汇丰证实裁员5,000人,并表示由目前至2013年止再削减25,000个职位,总共裁减职位达30,000个.在成本的减省计划下,成本效益比率有机会进一步回落.第三个关键指标是核心第一级资本比率,这关乎是否有集资压力,上半年报10.8%,较10年下半年的10.5%为高,略高于早前所定9.5-10.5%之目标区,利好.技术而言,汇丰自2月呈一浪低于一浪走势,反弹阻力重重,近80港元为初步阻力,82-83港元为下一个阻力,若今日高开近80港元,再追涨空间有限.

香港业务成熟,恒生银行(0011.HK)上半年度股东应占溢利80.57亿港元,增长16%,主要由中国内地业务高速增长带动.恒生(中国)净利息收入及其他营业收入均有增加,带动上半年总营业收入较去年同期增长44%,除税前溢利较去年同期上升160%.截至2011年6月底止6个月,恒生银行(中国)无论在存款基础、新客户数目以及营业收入方面均录得增长.其中,总存款较2010年底增加21%,贷款较2010年底上升11%.香港逐渐发展成为主要之人民币离岸中心,令恒生这类港资银行有在香港及中国内地扩展人民币产品及服务之发展空间,把握得好,可以令恒生再一次跳级.技术而言,恒生银行120港元左右在筑底,反弹须勇破126-128港元阻力区,不然,仍属反覆,昨收123.6港元.

汇丰及恒生银行业绩胜预期,对港股有冲喜作用.不过,内银股又有被股东减持消息,对港股有负面影响.据路透社报导,工商银行(1398.HK)策略股东拟配售H股融资约4.86亿美元,配股价格每股5.81港元至5.93港元之间,较其周一收报之5.99港元折让3%-1%.恒指在22,800-23,000阻力区宜配合成交额突破,不然,大升动力不足,随时都又会遇淡鳄出招偷袭.(008)

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大华继显:国指年底15,200点 /余少文

美国国债违约风险暂告一段落,短期困扰大市的忧虑暂消除,但相信美国国债和评级问题在未来一段时间,仍会困扰环球市场,中资股自然难以幸免.惟未来1-3个月,市场焦点应该会转移到上市公司中期及第三季业绩身上,尤其国指第二季表现不如人意,随着不少中资股发出盈喜,相信上市公司中期业绩不俗的因素,将会在大市及股价身上反映,或可成为大市炒作动力.虽然大市在下半年第一个月份表现失色,但大行多看好下半年市况,除了高盛、瑞信、花旗等外资证券商将国指今年底至明年中的目标价调低,降至14,500点至15,500点後.大华继显亦表示,虽然看好中资股下半年表现,但在美国经济和欧债危机、策略性股东减持内银股、内银股集资等不明朗因素下,将国指今年底目标由16,300点降至15,200点,预期国指预测PE12倍.

大华继显指出,中资股有五个催化剂带动国指向上,包括:CPI可能在6月见顶及下半年回落.中国内地经济软着陆,下半年经济增长9%,明年8.8%.企业盈利增长强劲.美国联储局可能推出QE3,以及维持超低息一段长时间.中资股价值开始吸引.预期大市下半年可以造好,而外资行对国指的目标集中在14,500点至15,500点区间,即国指潜在上升空间有16%-24%.但是7月市况欠佳,若然未来三个月市况未有起色,则第四季也会是危危乎,届时大行会再下调国指目标,又要失望.

另外,大华继显认为消费、旅游、商品、保障房等相关股份下半年可以看高一线,又将中国移动(0941.HK)、农业银行(1288.HK)、旭光高新材料(0067.HK)、香港中旅(0308.HK)、兴业太阳能(0750.HK)等十多只中资股作为首选,尤其後三只昨日收市价对比该行目标价的潜在上升空间最大,不妨留意.(010)