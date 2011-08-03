〔香港数据〕7月份PMI回升至51.4,新订单增幅重拾升势--汇丰

路透香港8月3日电---以下为汇丰香港7月份采购经理人指数(PMI)数据:

2011年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月

香港PMI 51.4 50.3 52.2 52.9 54.9 53.7 55.2 55.0 53.5 53.0 52.8 52.3 51.3

* 7月份PMI反弹至51.4,显示私营企业整体营商环境小幅改善.

* 新接订单增加,带动指数上升;在上月新订单按月增长录得两年来首次下降後,本月重回升轨,因内需略有加强.

* 来自内地的新订单连增10个月,本月增速虽然温和,但与6月份相比仍属明显.

* 7月份产出亦只录得小幅增长,业务活动增速温和,与年初期间录得的增长相比,仍相去甚远.

* 积压工作连降两月,未完成工作量之减速幅度与6月份相若.

* 企业月内继续面对颇大成本压力.薪金成本再度上涨,多种原材料价格高企,加上港元贬值,平均投入价格创12年调查历史新高.

* 员工增长率保持温和,数字与5月和6月份大致相同.

汇丰香港行政总裁马凯博(Mark McCombe)表示,"本地需求为香港在全球贸易周期的漩涡中提供了庇护,令到新订单流入增长,以及就业职位走强.不过,存货采购活动减慢,显示企业对欧美的经济情况维持警惕."(完)

浏览香港经济其他新闻,请点选[MCE-HK-CMN]