〔香港个股〕合景泰富7月房地产预售额按月持平,料上半年净利大增

路透香港8月2日电---广州房地产商--合景泰富(1813.HK)周二公布,7月份的房地产预售金额为10亿元人民币,按月大致持平,按年则增长68%.

此外,该公司稍早表示,预期截至6月底止上半年的净利将同比录得大幅增加,因向买家支付的总建筑楼面面积大幅上升所致.

合景泰富的新闻稿称,首七个月的预售总额为75.4亿元,完成全年目标150亿元约50.3%.该公司6月的预售金额为10.1亿元.

公司表示,计划于本月份推售今年度首个全新项目--天津津南新城.该项目是公司与广州富力地产股份有限公司(2777.HK)、雅居乐地产(3383.HK)及世茂房地产(0813.HK)联合开发的一个项目.

合景泰富早盘初段涨近2%,报5.65港元,过去一个月升逾5%.(完)

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