〔香港个股〕合景泰富7月房地产预售额按月持平,料上半年净利大增

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---广州房地产商--合景泰富(1813.HK)周二公布,7月份的房地产预售金额为10亿元人民币,按月大致持平,按年则增长68%.
此外,该公司稍早表示,预期截至6月底止上半年的净利将同比录得大幅增加,因向买家支付的总建筑楼面面积大幅上升所致.
合景泰富的新闻稿称,首七个月的预售总额为75.4亿元,完成全年目标150亿元约50.3%.该公司6月的预售金额为10.1亿元.
公司表示,计划于本月份推售今年度首个全新项目--天津津南新城.该项目是公司与广州富力地产股份有限公司(2777.HK)、雅居乐地产(3383.HK)及世茂房地产(0813.HK)联合开发的一个项目.
合景泰富早盘初段涨近2%,报5.65港元,过去一个月升逾5%.(完)
浏览合景泰富其他新闻,请点选[1813.HK-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。