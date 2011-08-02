〔香港个股〕汇丰控股称因应市场状况,上海上市要再等一段时间

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月2日电---欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二表示,由于市况的关系,在上海上市的计划还要再等一阵子.
该公司亚太行政总裁王冬胜在记者会上作以上表示.
汇控周一公布上半年获利意外大涨,刺激股价上涨.该行并表示,作为聚焦于亚洲业务战略的一部分,计划到2013年止共裁减30,000个职位,相当于其员工总数10%.[ID:nCN1867699]
本地时间下午3:27时,汇丰控股在香港市场涨1.49%至78.1港元;过去一个月则累计小跌0.13%.(完)
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--记者 雷美珍/苏骏霖/王丰; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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