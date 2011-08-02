〔香港个股〕汇丰控股称因应市场状况,上海上市要再等一段时间

路透香港8月2日电---欧洲最大银行--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二表示,由于市况的关系,在上海上市的计划还要再等一阵子.

该公司亚太行政总裁王冬胜在记者会上作以上表示.

汇控周一公布上半年获利意外大涨,刺激股价上涨.该行并表示,作为聚焦于亚洲业务战略的一部分,计划到2013年止共裁减30,000个职位,相当于其员工总数10%.[ID:nCN1867699]

本地时间下午3:27时,汇丰控股在香港市场涨1.49%至78.1港元;过去一个月则累计小跌0.13%.(完)

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