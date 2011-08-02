〔香港个股〕长江基建等组财团斥逾24亿英镑,全购英国Northumbrian Water

路透香港8月2日电---香港长江基建集团(1038.HK)周二宣布,将联手母公司长江实业(0001.HK)和李嘉诚基金会组成合资财团,斥资逾24亿英镑收购英国水务公司Northumbrian WaterNWG.L的全部股权.

公司的声明称,收购Northumbrian Water的作价相当于每股4.65英镑,较後者周一收盘价4.494英镑溢价3.5%.

长江基建、长实及李嘉诚基金会将分别持有该合资财团的40%、40%及20%股权.

同时,长江基建将以企业价值7,480万英镑向汇丰(0005.HK)(HSBA.L)出售其于Cambridge Water的全部权益.但在扣除2,890万英镑的净负债及其他调整後,汇丰支付的现金交易代价为4,590万英镑.

长建表示,鉴于根据适用法规企业不得在多于一家英国受规管供水公用事业中拥有重大权益,因此长建决定出售Cambridge Water,使其得以参与Northumbrian Water的财团.(完)

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