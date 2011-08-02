〔港股业绩〕中国海外宏洋中期净利大增兼派红股,股价大涨15%创新高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---中国房地产商--中国海外宏洋(0081.HK)周二宣布,中期净利按年大增14.3倍兼派送红股後,午盘股价大涨15%,创历史新高.
中国海外宏洋为中国大型房地产商--中国海外发展(0688.HK)持有近38%股权的公司,其前身为"蚬壳电器".这亦是中国海外宏洋于去年2月完成资本及架构重组後,首份反映新业务定位的中期业绩.
截至6月底止半年,中国海外宏洋的净利为8.037亿港元,去年同期为5,260万港元.业绩增长主要受益于入账收益增加,以及录得特殊收益带动.
该公司董事会不建议派中期股息,但就建议向股东派发红股,基准为按每持有两股现有股份可获送一股红股,从而提高股份流通性及股东与资本基础.
公布业绩後,中国海外宏洋午盘股价涨幅扩大,升15.2%,至13.64港元的历史新高.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。