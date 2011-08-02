〔港股业绩〕中国海外宏洋中期净利大增兼派红股,股价大涨15%创新高

路透香港8月2日电---中国房地产商--中国海外宏洋(0081.HK)周二宣布,中期净利按年大增14.3倍兼派送红股後,午盘股价大涨15%,创历史新高.

中国海外宏洋为中国大型房地产商--中国海外发展(0688.HK)持有近38%股权的公司,其前身为"蚬壳电器".这亦是中国海外宏洋于去年2月完成资本及架构重组後,首份反映新业务定位的中期业绩.

截至6月底止半年,中国海外宏洋的净利为8.037亿港元,去年同期为5,260万港元.业绩增长主要受益于入账收益增加,以及录得特殊收益带动.

该公司董事会不建议派中期股息,但就建议向股东派发红股,基准为按每持有两股现有股份可获送一股红股,从而提高股份流通性及股东与资本基础.

公布业绩後,中国海外宏洋午盘股价涨幅扩大,升15.2%,至13.64港元的历史新高.(完)

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