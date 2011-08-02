〔香港热股〕长江基建大涨至记录新高,稍早落实收购Northumbrian Water

路透香港8月2日电---在落实收购英国水务公司Northumbrian WaterNWG.L後,香港长江基建集团(1038.HK)周二午後盘初涨幅持续扩大,令股价创下记录新高.

稍早长江基建称,将联手母公司长江实业(0001.HK)和李嘉诚基金会组成合资财团,斥资逾24亿英镑收购Northumbrian Water全部股权,每股作价约4.65英镑.[ID:nCH0071159]

本地时间下午2:01时,长江基建逆势上扬2.23%至45.8港元,为历史以来最高;大盘恒生指数.HSI则跌0.65%.

同时,长江基建将以企业价值7,480万英镑向汇丰(0005.HK)(HSBA.L)出售其于Cambridge Water的全部权益.但在扣除2,890万英镑的净负债及其他调整後,汇丰支付的现金交易代价为4,590万英镑.

长建表示,鉴于根据适用法规企业不得在多于一家英国受规管供水公用事业中拥有重大权益,因此长建决定出售Cambridge Water,使其得以参与Northumbrian Water的财团.(完)

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