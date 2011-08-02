〔香港个股〕长江基建牵头财团购英国Northumbrian Water,股价扬升(更新版)

(新增细节、股价及背景)

* 长建夥拍长实及李嘉诚基金全购Northumbrian Water

* 收购每股作价4.65英镑,交易涉资共24.1亿英镑

* 长建悉售Cambridge Water权益予汇丰,以符合英国法规

* 长建午盘升幅扩大至逾2%,创新高

路透香港8月2日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)夥同母公司长江实业(0001.HK)和李嘉诚基金会组成合资财团,斥资逾24亿英镑收购英国水务公司Northumbrian WaterNWG.L的全部股权,将成为今年以来最大宗的英国上市公司收购案.

公布交易後,长建周二午盘股价涨幅扩大至逾2%,最高报45.85港元,升2.3%.再创历史新高;大盘恒生.HSI则跌0.6%.

长建的声明称,收购建议须于2012年1月27日或之前完成,并须取得所有必须的监管批准(包括欧盟并购规例下之批准),以及获得Northumbrian Water大多数股东的同意.

长建财团对Northumbrian Water的出价为每股4.65英镑,较後者周一收盘价4.494英镑溢价3.5%,即Northumbrian Water全部已发行股本的作价达24.1亿英镑.

长江基建、长实及李嘉诚基金会将分别持有该合资财团UK Water的40%、40%及20%股权.

根据股本承诺函件,收购事项所需资金合共约22亿英镑,由长建、长实及李嘉诚基金会,透过认购合资财团UK Water的股份或UK Water发行之贷款票据或其他工具拨付.长建于合营交易的财务承担总额为8.795亿英镑(约112.75亿港元).

Northumbrian Water为英格兰及威尔斯10项受规管供水及污水处理业务之一,截至今年3月底止年度的除税及非经常性项目後纯利为1.784亿英镑.

**退出Cambridge Water**

近年积极在海外进行收购的长建,去年7月就夥拍同系公司电能实业(0006.HK)以57.75亿英镑(约700亿港元)收购法国EDF(EDF.PA)的英国电网资产.长建主席李泽钜今年3月表示,正就逾20个投资项目进行研究.

由于长建本身亦持有英国水务公司Cambridge Water,鉴于根据适用法规,企业不得在多于一家英国受规管供水公用事业中拥有重大权益.为使其得以参与Northumbrian Water的财团,长建决定以企业价值7,480万英镑向汇丰(0005.HK)(HSBA.L)出售其于Cambridge Water的全部权益.但在扣除2,890万英镑的净负债及其他调整後,汇丰支付的现金交易代价为4,590万英镑.

长建上月中按每股40.41港元的价格在市场配股,筹资逾34亿港元.该公司上周四公布上半年净利按年大升96%,至39.8亿港元.(完)

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