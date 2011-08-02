〔香港个股〕华润雪花3亿元收购朝日浙江啤酒公司,为半个月来第二起

路透香港8月2日电--中国最大啤酒商--华润创业有限公司(0291.HK)周二表示,旗下啤酒公司华润雪花以总额3亿元人民币,收购日本朝日啤酒(2502.T)浙江两家啤酒公司的剩馀股权.这是半个月来华创公告的第二起收购.

华创发布新闻稿表示,华润雪花将增持杭州西湖啤酒朝日公司馀下的55%股权,以及浙江西湖啤酒朝日馀下的25%股权.华润目前已拥有杭州西湖啤酒45%股权,而後者亦持有浙江西湖啤酒75%股权.

完成收购後,华润雪花将全资拥有这两家啤酒公司,并令其在浙江的生产基地由六家扩充至八家.

华创首席执行官陈朗说,"西湖啤酒于浙江省北部,广受消费者欢迎,拥有卓越佳绩及增长潜力,这次收购不但可进一步巩固华润雪花在中国啤酒市场的领导地位,同时亦将支持华润创业啤酒业务的持续增长."

他并表示,公司将持续积极评估在零售、啤酒、食品和饮品等项目的投资机会,进一岁扩展业务,以建立核心消费业务的市场领导地位.

华润上月中以8.70亿元人民币收购喜力亚太持有的江苏大富豪啤酒49%股权和上海亚太啤酒100%股权.也是继收购金威啤酒失利後再度出击.[ID:nCH0068443]

本地时间下午3:02时,华润创业小跌0.57%至35港元,至昨日收盘的一个月来涨10.6%;大盘恒生指数.HSI跌0.76%.

今年3月华润创业欲以1.61亿美元,收购喜力亚太释出的21.37%金威股份,此股份後由金威的控股股东广东粤海控股行使优先购买权而买下.[ID:nCH0104862]

华润雪花是华润创业旗下附属公司及与SABMiller的合资企业,自1993年进军啤酒行业.以销量计算,华润雪花是中国最大的啤酒企业.

中国已成为全球最大的啤酒生产及消费地,吸引了国际品牌如全球第二大啤酒商SABMillerSAB.L以及荷兰啤酒公司Heineken(喜力,海尼根)(HEIN.AS)投入这个快速成长的市场.(完)

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