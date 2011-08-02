〔企业并购〕联想集团称完成收购德国Medion公司逾51%的股份

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---全球主要电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)周二宣布,已完成收购德国消费电子产品企业Medion AG(MDNG.DE)超过51%的股份.
联想称,在完成与Medion第一大股东、创始人兼首席执行官Gerd Brachmann之间的购股协议後,联想集团通过全资子公司"联想德国控股公司"持有Medion股份达51%以上,拥有对Medion约56%的表决权.
新闻稿援引联想集团成熟市场总裁Milko van Duijl称:"这项举措让我们加快了进军西欧消费市场尤其是德国市场的步伐,同时让我们能够借助Medion 强大的市场实力获得更多增长机会."
Medion是德国最大的个人技术和消费电子产品企业之一.是次交易後,Brachmann仍持有Medion约18.33%的股份.
联想集团6月时称,计划以2.31亿欧元收购Medion 36.66%的股份.此次为通过购买Brachmann所持股份进一步增持Medion.
目前中国大陆仍是联想集团的最主要市场,对Medion的收购显示出联想在海外进一步扩张业务的雄心.此项交易为联想六年前收购IBM(IBM.N)个人电脑业务以来最大的收购案,今年联想亦宣布与日本电气(NEC)(6701.T)成立合资公司,共同经营日本个人电脑业务.(完)
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。