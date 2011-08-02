〔香港个股〕长江基建称收购Northumbrian Water後净负债比将升至19%

路透香港8月2日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)周二表示,收购英国水务公司Northumbrian WaterNWG.L後,公司净负债比将由收购前的零水位,上升至19%.

长江基建执行董事兼副主席叶德铨在记者会上作上述表示.该桩收购案作价逾24亿英镑,创下今年以来最大宗的英国上市公司收购案.

长建董事总经理甘庆林则称,此桩交易有可能在10月交割.

长建夥同母公司长江实业(0001.HK)和李嘉诚基金会组成合资财团,以每股4.65英镑收购Northumbrian Water全数股权,此收购价较後者周一收盘价4.494英镑溢价3.5%.[ID:nCH0071183]

长建收盘逆势大涨3.01%至46.15港元,盘中创历史新高47.25港元,过去一个月来上扬10.89%.(完)