〔香港个股〕长江基建称收购Northumbrian Water後净负债比将升至19%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月2日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)周二表示,收购英国水务公司Northumbrian WaterNWG.L後,公司净负债比将由收购前的零水位,上升至19%.
长江基建执行董事兼副主席叶德铨在记者会上作上述表示.该桩收购案作价逾24亿英镑,创下今年以来最大宗的英国上市公司收购案.
长建董事总经理甘庆林则称,此桩交易有可能在10月交割.
长建夥同母公司长江实业(0001.HK)和李嘉诚基金会组成合资财团,以每股4.65英镑收购Northumbrian Water全数股权,此收购价较後者周一收盘价4.494英镑溢价3.5%.[ID:nCH0071183]
长建收盘逆势大涨3.01%至46.15港元,盘中创历史新高47.25港元,过去一个月来上扬10.89%.(完)
--采访 雷美珍/方蕊; 撰写 李珊珊; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选