〔离岸人民币〕境内企业从未被允许向境外银行融资,并非被暂停--金管局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---就近日有媒体报导,指人行暂停受理境内企业直接从境外银行融入人民币,香港金管局发言人回应称,境内企业向境外银行直接融资向来都不被允许,中国央行并非突然暂停该业务.
"据我们与人民银行了解,除人民币贸易融资外,境内企业向境外银行直接融入人民币一直以来都是不允许的.因此,关于该业务被暂停的说法并不正确."金管局发言人周二在发给媒体的邮件中称.
内地新世纪周刊此前报导称,央行货币政策二司7月18日以邮件通知的形式,要求暂停境内企业从境外银行直接融入人民币(除贸易融资外),外商投资企业投资总额与注册资本的差额部分向境外银行的贷款亦包括在内.[ID:nCH0070917]
金管局并指出,这只是人民银行回应查询时所作出的说明,不是政策的调整.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。