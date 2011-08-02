〔离岸人民币〕境内企业从未被允许向境外银行融资,并非被暂停--金管局

路透香港8月2日电---就近日有媒体报导,指人行暂停受理境内企业直接从境外银行融入人民币,香港金管局发言人回应称,境内企业向境外银行直接融资向来都不被允许,中国央行并非突然暂停该业务.

"据我们与人民银行了解,除人民币贸易融资外,境内企业向境外银行直接融入人民币一直以来都是不允许的.因此,关于该业务被暂停的说法并不正确."金管局发言人周二在发给媒体的邮件中称.

内地新世纪周刊此前报导称,央行货币政策二司7月18日以邮件通知的形式,要求暂停境内企业从境外银行直接融入人民币(除贸易融资外),外商投资企业投资总额与注册资本的差额部分向境外银行的贷款亦包括在内.[ID:nCH0070917]

金管局并指出,这只是人民银行回应查询时所作出的说明,不是政策的调整.(完)