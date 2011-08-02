〔港股业绩〕汇贤产业信托首次分派,年收益率4.83%高于招股书预测

路透香港8月2日电---香港首只以人民币计价股票--汇贤产业信托(87001.HK)周二宣布上市後首次股息分派,每基金单位的年度分派收益率为4.83%,较招股书的预测高出13.4%.

汇贤的业绩声明称,由公司挂牌日即4月29日至6月30日期间,每基金单位可获分派0.0403元人民币,较招股书预测的0.0386元高4.4%.以年度收益率计为4.83%,原来预测为4.26%.

期内汇贤的总收益为4.04亿元,受惠于物业营运开支下跌一成,可供分派收入较预测高4.7%,为2.02亿元.

汇贤产业信托是亚洲首富李嘉诚掌控的长江实业(0001.HK)分拆出来的房地产信托基金(REIT),其主要资产为包括写字楼、购物商场、酒店、服务式公寓的北京大型商业房地产项目--东方广场.但汇贤有权享有馀下38年来自北京东方广场的分派收益,直至有关合营期于2049年1月结束为止.

汇贤并表示,已成立一支项目发展团队,专责在中国物色投资机会.

自4月底上市以来,汇贤股价一直在招股价以下交易.周二收低0.44%,报4.57元人民币,较招股价5.24元低12.8%.(完)

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