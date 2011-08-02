〔离岸人民币〕汤森路透推外汇掉期买卖,为首个银行间电子交易市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月2日电---汤森路透周二宣布,推出在Thomson Reuters Matching交易平台上的离岸人民币外汇掉期买卖,这是首个提供离岸人民币外汇远期交易的银行间电子交易市场.
该公司在新闻稿中称,已有两家金融机构在服务推出首日7月25日进行了外汇掉期交易.
香港财资市场公会6月委托汤森路透计算及发布香港首个离岸人民币即期定盘价,为更多人民币产品提供定价参考.[ID:nCH0065987]
香港金管局的数据显示,经过香港银行处理的人民币贸易结算交易占内地人民币贸易结算总额的比例,由去年的73%已上升至今年上半年的超过80%.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。