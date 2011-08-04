〔港股业绩〕和记黄埔中期净利劲升632%创历年同期新高,但低于市场预估

路透香港8月4日电---由于分拆港口业务上市的特殊收益入帐,加上3G业务持续改善,环球综合企业--香港和记黄埔有限公司0013.HK周四公布中期净利大幅增长632%,更创历来半年业绩的新高.然而,此数字低于市场预期.

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄公布,截至6月底止的半年净利为463亿港元,上年同期为63.27亿.路透综合10名分析师平均预测为512亿港元.

此外,和黄并增加中期股息至每股0.55港元.自2000年至2010年,该公司的中期股息一直维持于0.51港元.

主席李嘉诚在业绩声明中称,尽管上半年经济状况动荡,"然而,在此金融市况下,期内集团五大核心业务基本营运业绩良好...令集团上半年之资产负债状况与现金流大为加强."

他表示,"内地因银根收缩以压抑通胀,在短期内,部分行业收益将会略为逊色.整体而言,集团核心业务表现良好并贡献现金,加上更稳健之资产负债状况及现金流,集团已具备持续增长之优厚条件,将继续投资及扩展核心业务."

和黄的3G(第三代移动通讯)业务去年扭转多年亏损的局面後,今年上半年继续录得EBIT(除息税前盈利)为7.67亿港元.去年同期则为除息税前亏损(LBIT)9.98亿港元.

期内,和黄来自固有业务的EBIT按年增41%,至227.55亿港元,因旗下上市公司及零售业务的盈利贡献增加.(完)

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