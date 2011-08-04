〔表格〕香港长江实业2011年中期净利升169%,为332.6亿港元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月4日电---香港长江实业(集团)有限公司(0001.HK)周四宣布,截至2011年6月30日为止半年业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期(重列)
每股盈利(港元) 14.36 5.33
每股股息(港元) 0.53 0.50
摊占和黄业绩前溢利 10,129 9,182
净利 33,259 12,343
营业额 26,103 20,318
截止过户日期 9月15-22日
发放股息日期 9月23日
注:长实为香港地产发展商,并持有环球综合企业和记黄埔0013.HK近五成股权.路透综合三名分析师平均预测长实中期净利为312亿港元. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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