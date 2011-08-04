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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 16:32 BJT

〔表格〕香港长江实业2011年中期净利升169%,为332.6亿港元

路透香港8月4日电---香港长江实业(集团)有限公司(0001.HK)周四宣布,截至2011年6月30日为止半年业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　 　 　2011年度中期　2010年度同期(重列)

每股盈利(港元)　 14.36 5.33

每股股息(港元)　 0.53 0.50

摊占和黄业绩前溢利 10,129 9,182

净利 33,259 12,343

营业额　 26,103 20,318

截止过户日期 9月15-22日　

发放股息日期　9月23日

注:长实为香港地产发展商,并持有环球综合企业和记黄埔0013.HK近五成股权.路透综合三名分析师平均预测长实中期净利为312亿港元. (完)

浏览长实业绩相关新闻,请点选[0001.HK-CMN-RES]

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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