〔投行观点〕麦格理下调思捷环球目标价近三成,指销售渠道重组冲击获利

路透香港8月2日电---麦格理证券发布研究报告称,以市值计亚洲第三大衣履零售商--思捷环球(0330.HK)重组销售渠道导致的成本,将不利于下半财年的毛利,因而下调公司今明两年净利预估,目标价也调降近三成至27.6港元.

成本升高,以及思捷正在降低批发的比重、调高零售比重,令不少分析师不看好其毛利.星展唯高达上周亦调降该公司的获利预估,目标价降至25港元.

麦格理在报告中指出,思捷在调整百货公司等批发渠道之际,零售市场又因欧洲银根偏紧而拓展不易,重组成本升高将影响获利,同时也让营收增长缓慢.

麦格理分析师Gary Pinge将思捷至2011年6月30日止的全年每股盈利(EPS)预估调降11%,2012年EPS预估调降14%;目标价由原先的38港元降至27.6港元.

不过,麦格理表示,思捷的品牌价值可能较市场想象更具有潜力,其创意团队有机会重新提升公司的品牌形象.而且思捷的获利预估利空也反应在股价中,因此将公司评级由"中性"调高至"超越大盘".

思捷环球今日收盘下跌1.76%至22.35港元;过去三个月累计跌29.56%;大盘恒生指数.HSI则收低1.07%.

欧洲信贷阴影挥之不去,令思捷股价大为受挫,此外,市场也对于思捷的品牌地位有所疑虑.

思捷环球主要产销"Esprit"品牌的产品,包括休闲服、上班服、手袋及皮鞋等配饰.目前欧洲仍为其最主要的市场.

思捷环球主要竞争对手包括经营"Zara"服装连锁店的Inditex(ITX.MC)、瑞典Hennes and Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)以及Limited Brands IncLTD.N等. (完)

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