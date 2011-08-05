〔港股业绩〕英国保诚上半年经营溢利按年升25%,优于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月5日电---英国最大保险商--英国保诚有限公司(2378.HK)(PRU.L)周五公布,根据国际财务报告准则,上半年的经营溢利按年上升25%,优于市场预期.
该公司的公告称,今年首六个月经营溢利为10.58亿英镑,高于汤森路透预测的9.63亿英镑.
英国保诚称,预期将于下半年度录得持续、有盈利及产生现金的增长.
欧洲内含价值新业务利润为10.69亿英镑,上升20%;年度保费等值销售总额为18.24亿英镑,上升10%.
上半年每股股息增长20%至每股7.95便士.(完)
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--记者 雷美珍; 审校
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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