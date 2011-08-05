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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 12:49 BJT

〔港股业绩〕英国保诚上半年经营溢利按年升25%,优于市场预期

路透香港8月5日电---英国最大保险商--英国保诚有限公司(2378.HK)(PRU.L)周五公布,根据国际财务报告准则,上半年的经营溢利按年上升25%,优于市场预期.

该公司的公告称,今年首六个月经营溢利为10.58亿英镑,高于汤森路透预测的9.63亿英镑.

英国保诚称,预期将于下半年度录得持续、有盈利及产生现金的增长.

欧洲内含价值新业务利润为10.69亿英镑,上升20%;年度保费等值销售总额为18.24亿英镑,上升10%.

上半年每股股息增长20%至每股7.95便士.(完)

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--记者 雷美珍; 审校

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