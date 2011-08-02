《香港报摘》--信报8月3日

* 头版头条:

--美国主权评级随时有被调低之虞,美元资产弱势未减,在投资者均寻觅资金避难所之际,全球央行已率先行动.昨天南韩宣布,把部分外汇储备转投黄金,希望能分散美元不断下滑的风险.南韩央行之举即时刺激国际金价再创高峰,更令市场憧憬的是,其他如中国等新兴国家都有可能效法,把更多外汇资产转移至黄金等贵金属. .

* 其他:

--香港今届政府任期尚余不足一年,惟表现持续低迷.港大最新民调结果显示,满意特区政府表现的比率创下2005年以来的新低,只得17%,不满率则高达53%.

--恒生(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,公司现时以平稳增长为主,也会留意国内发展机会,但须视乎国内业务可为香港业务带来多少生意.

--由工商银行(1398.HK)(601398.SS)控股的工银瑞信基金管理已获内地当局批准,本港的子公司争取于今年内开业.市场传出,近日工银瑞信积极向各中介机构查询落户香港的问题,例如寻找适合的办公室、成立公司的合规事宜、招揽人才等.该公司发言人回应本报查询时,确认成立香港子公司的计划,希望今年内完成.

--深陷"骨汤门"事件的味千中国(0538.HK)近日股价连续重挫.继本周一暴跌12%後.昨天股价未止泻,跌6.69%,收报12.56港元.瑞银发布报告认为,大量媒体报导造成市场混淆,负面消息已损害味千的品牌.瑞银不预期味千股价会即时反弹,因为短期内可能再有第三轮负面报导,并表示正检讨味千"买入"评级及20港元的目标价.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.