《香港报摘》--经济日报8月3日

* 要闻版头条:

--长和系主席李嘉诚积极构建英伦公用资产王国,旗下以长江基建(1038.HK)为首的财团,昨宣布拟收购英国上市水务公司Northumbrian Water(NWG),连负债总代价620亿港元(48亿英镑).

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)筹备到上海国际板上市之际,旗下的恒生银行(0011.HK)亦有意开拓中国投资市场.恒生副董事长兼行政总裁梁高美懿表示.该行对于在上海国际板上市、或是在香港发行人民币股票均有兴趣.但目前未有时间表.

--中国木业(0269.HK)公布,向李嘉诚(加拿大)基金会、中国人寿保险(海外)股份、及鹰君(0041.HK)主席罗嘉瑞,发行可换股债券,本金额20亿港元,于2014年到期,年息9厘,集资用作为内蒙古兴建专为煤炭运输而设的重载收费高速公路公司增资协议,及一般营运资金用.

--六福(0590.HK)昨获瑞信上调目标价15%由45港元升至51.75港元,令股价昨日一度 升4.5%,创52周新高,收市升3%报43.7港元,消息更带动钟表珠宝股逆市造好.

--银行消息人士透露,财政部已落实在8月中第三度来港发债,预计发行时间在8月中旬左右,发行对象仍以机构投资者为主,并继续面向个人投资者销售部分短期人民币国债.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.