《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月3日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7949港元HKD=)
美股道琼工业指数周二收低-265.87,或-2.19%,报11866.62点.因美国有关上调债务上限的争论结束,投资者将注意力转向停滞不前的经济.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 220.440 -1.27 118721 17.183 -1.25
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 20.360 -4.41 156255 6.348 -3.08
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.740 -2.21 719665 75.985 -1.00
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 49.250 -2.51 122017 25.593 -1.94
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 140.240 -1.51 65634 10.932 -1.69
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.190 -2.35 66381 7.498 -1.60
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.300 -0.72 800588 76.858 -1.34
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 64.150 -1.73 40445 5.000 -1.76
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.850 -0.90 503787 15.473 -0.94
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 37.000 -3.12 75608 28.841 -2.40
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.550 -0.51 58075 3.810 -1.56
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 31.230 -3.34 34244 4.869 -1.84
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 23.460 -5.63 16564 1.829 -51.49
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.830 -5.03 76837 0.441 -5.12
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。