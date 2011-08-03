《香港重要政经日程》--8月3日-8月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月3日(周三)
-- 太平洋航运(2343.HK)公布中期业绩.
-- 汇丰公布7月香港PMI指数.
-- 渣打银行(2888.HK)公布中期业绩.
-- 直通电讯(8337.HK)公布中期业绩.
-- 东方报业集团(0018.HK)股东大会.
-- 弘海有限公司(0065.HK)股东大会.
-- 汉基控股(0412.HK)股东大会.
======================近期重要政经行事历============================
8月4日(周四)
-- 东亚银行(0023.HK)中期业绩新闻发布会.
-- 国金资源控股(0630.HK)股东大会
-- 长江实业 (0001.HK)公布中期业绩.
-- 和记黄埔0013.HK公布中期业绩.
-- 新濠环彩(8198.HK)公布中期业绩.
8月5日(周五)
-- 华宝国际(0336.HK)股东大会.
-- 保诚(2378.HK)公布中期业绩.
-- 东方海外国际(0316.HK)公布中期业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)特别股东大会.
-- 新资本(1062.HK)特别股东大会.
-- 太阳国际(8029.HK)公布中期业绩.
8月8日(周一)
-- 香港公布7月外汇基金总资产数额
-- 安踏体育(2020.HK)公布中期业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)公布中期业绩.
-- TCL通讯2618.HK公布中期业绩.
*8月9日(周二)
-- 中国海外发展(0688.HK)公布中期业绩.
-- 华能国际电力股份(0902.HK)公布中期业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布中期业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布中期业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。