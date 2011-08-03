《香港报摘》--其他报纸重要消息8月3日

* 明报

--汇丰控股(0005.HK)公布全球裁员3万人的节流大计.据悉,汇丰亚太区行政总裁王冬胜已于周二(2日)发出内部电邮,表示会尽快通知受影响员工,并将向这些员工提供适当协助.

* 星岛日报

--消息人士指,新地(0016.HK)等近年积极在筲箕湾拓展地产版图,并取得相当大进展,低调收购区内工厂街及教堂里一带单边旧楼.据悉,至今整体已收逾八成业权,令可建楼面增至达约30万方尺大型项目.

--恒生0011HK副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,该行下半年仍会继续适时增聘人手,尤其是带动收入增长的前线职员.她又指,明年亦会加薪及发放花红,但未有透露幅度.

* 苹果日报

--五矿资源(1208.HK)大股东五矿有色发布"停产协议书",倡议各企业严格执行中央指标,五矿将于8月初主动停产,以确保稀土市场平稳营运.

--金银业贸易场计画最迟在9月初推出人民币黄金公斤条买卖,理事长张德熙预期有关产品反应良好,因此将每周交易上限,由原定1吨提高至2吨.

* 东方日报

--天然乳品0462行政总裁陈烈汉表示,公司200家专卖店正式同步开业,主要分布内地16个省市,冀两年内全国专卖店目标高达3,000家.

--361度(1361.HK)及宝胜国际(3813.HK)公布,由于本身之其他承担及需要更多时间用于其个人事务,麦建光将辞任两家公司的独立非执行董事,周二(2日)起生效.

* 文汇报

--金融管理局发言人表示,据其与人民银行了解,除人民币贸易融资外,一直以来均不允许境内企业向境外银行直接融入人民币,该业务并不是暂停,亦不是政策调整.

--据赞比亚中国银行(3988.HK)(601988.SS)有关负责人表示,中行近日在赞比亚首都卢萨卡正式推出人民币现钞业务,为在非的中资企业提供更便捷的金融服务和支持,中行也成为首家在非洲推出现钞业务的商业银行,随之赞比亚中行将争取成为非洲地区人民币清算行.

* 大公报

--广发银行与江苏省中小企业局在南京签订了金融服务合作协议,宣布未来3年内将向江苏省中小企业投放不低于1,000亿元人民币的信贷资源.该行并计划,至2015年,中小企业贷款比重将进一步提升至该行公司贷款的60%以上.

--中国银监会合作金融机构监管部主任姜丽明表示,农村信用社要用5年左右时间全面完成股份制改革,包括全面取消资格股,不再组建新的农村合作银行,现有农村合作银行要全部改制为农村商业银行.

--中外运(0598.HK)公布,公司作为买方,与长航经济技术合作总公司及青山船厂签署两份造船合同,以代价总额3.18亿元人民币向卖方订造两艘1,800标准箱集装箱船舶.

--新世界中国0917.HK公布,公司位于湖南长沙市雨花开发建设的新楼盘,已卖出256套,成交率近80%,销售额突破1.6亿元人民币.

--据土地注册处资料显示,7月份整体物业(包括一手私楼、二手住宅、工商铺及纯车位等)注册量仅录得7,291宗,较6月份11,601宗大跌37.2%,创2009年2月後新低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.