〔港报财经评论〕港股疲莫能兴,汇丰独力难撑--经济日报8月3日

港股疲莫能兴,汇丰独力难撑 /林瑞芬

长建已反映收购消息.长建昨日发布了两单交易,一是与HSBC订立买卖协议,将以7,480万英镑悉售Cambridge Water.另一单交易就是长实及李嘉诚基金会共组财团合营的UK Water,就收购Northumbrian Water.长建按持股比例承担8.795亿英镑.此交易早前已在市场流传,长建借消息曾高见47.25港元后,以46.15港元收市,全日升3%,但升幅已收窄,反映利好消息差不多已消化,股价再升动力减弱.

汇丰昨逆市上升,昨收报77.9港元,升1.2%,但对比周一伦敦造价仍差一截.巴克莱资本发表报告指出,汇丰中期业绩反映出业务多元化所带来的好处.同时显示,早前订下的策略性目标取得初步成绩,遂维持”增持”评级,目标价100港元.中小型股遭基金减持.2009年因食品添加剂超标被中国上海质监局罚款78万元人民币,以及关于中国农业大学2006年对味千浓缩汤料作测试的相关报导,令味千中国(0538.HK)品牌受到质疑,昨急挫6.7%.市场仍然”缺水”,基金不时减磅套现,今周一些中、小型股又见被抛售,如中国联塑(2128.HK)、熔盛(1101.HK)、中联重科(1157.HK)及神威药业(2877.HK)捱沽,股价分别跌6.7%、5.8%、5.2%及8.4%.

弱势股愈弱,强者仍有券商出报告助威,如瑞信集团发表报告指,今年第二季已是钟表珠宝类别连续第四季度录得59%按年升幅,持续看好香港奢侈品零售业,行业首选六福(0590.HK),目标价由45港元升至51.75港元.至于濠赌股则获德银发表报告唱好.目前,德银预期2011及2012年澳门博彩收入分别上升41%及25%,首选银河娱乐(0027.HK)及新濠博亚.

内银股减持消息此起彼落.内银股偏软,令汇丰未能冲”起”港股的绊脚石,今年外资机构频频唱空中资银行,矛头直指资产质表风险.4月份开始惠誉和穆迪陆续发表一系列唱空报告,称中资银行对地方平台贷的风险敞口大于官方预期,并表示可能会因此调低中资银行”落井下石”,称预计未来几年中资银行不良资产比例将显着上升.随之而来,就是外资以实际行动减持,淡马锡大举沽售中行(3988.HK)及建行(0939.HK)记忆犹新,周二又有消息指美国运通减持工行(1398.HK).下周一为”立秋”节气,内银股仍受减持潮、融资潮困扰,认真是多事之秋!(009)

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策略股东减持,内银沽压未除 /余少文

大市反弹1日後又跌,仍未摆脱震荡格局,国企指数昨日收报12,278点,更是过去两周最低收市价.策略性股东及大户持续减持中资金融股,甚至会再下试12,000点,但这支持位不容有失,否则调整幅度会更深.中资金融股中,又以内银股最令人失望,因为有大户透过高盛配售6.38亿股工商银行1398HK>H股,作价5.81港元至5.93港元.虽然该批配股昨日未见上板,但工行股价已被震散,全日跌3.7%,收报5.77港元,已低于配售价,令其他内银股亦受投资者抛售.实际上,中资金融股不少策略性股东或大户近期纷纷减持相关股份.7月初有淡马锡减持建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK),7月底有凯雷不足一年内第三度减持中国太保(2601.HK),昨日又有大户配售工行.只是买股买前景,若然再没有策略性股东减持,利淡消息便可消除,策略性股东减持行动应该停不了,有心人不会推高股价来给予大户在高位减持机会,故中资金融股,尤其是内银股未来一个多月的沽压仍重.

美银8月底势沽建行.今个月最有可能发生的事,应该是美国银行在8月底禁售期届满後,会立即出售建行股份,但其除了被淡马锡食了头啖汤减持建行外,也因其持有的股数颇大(256亿股),或要建行帮手找买家.内银盈利增长恐下滑.即使根据德银早前预测数字,料内银股上半年盈利增长幅度平均可超过30%,相信也难以支持内银股大幅反弹.因为中国银行业协会预期内银股今年全年盈利增幅会降至20%左右,若然德银和中银协的预测都准确,内银股下半年盈利增长将会大幅滑落.内银股利淡因素似乎愈来愈多,利好因素则欠奉,尽管一直看好内银股,但在利淡因素明显占优下,不宜”逆水行舟”.

从事研发、生产及销售主要供工业应用的无纺布及化纤业务的海东青新材料(2228.HK),股价连日受制于5港元.有问可否买入?海东青去年受惠于中央七大战略新兴产业规划而急升,惟去年底高见7.87港元后,开始漫长调整.如现水平入市,可以4.7港元作止蚀位,首个目标5.4港元.公司于去年中上市,今年每股盈利会有摊薄效应,而彭博预测今年每股盈利跟去年持平,明年及後年盈利可有30%增长.(010)