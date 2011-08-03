〔港报财经评论〕贪婪恐惧催生强弱股两极化--信报8月3日

贪婪恐惧催生强弱股两极化 /陆文

踏入7月时订下牛守21,200点、熊防22,600点的预测持续有用,大市行三步退两步的步伐,令投资者难作中线投资,加上恒指升跌幅与个股波幅及升跌数目差距明显有误导之嫌,昨天恒指下跌1.07%,但个股跌幅3%至4%者众,下跌股份与上升股份比例达七比二,反映在成交额维持在665.95亿港元下,杀伤力却不轻.

中国PMI下跌及美国制造业指数疲弱,市场焦点已由刚获解决的欧债危机及美国国债上限调升忧虑中跑出来,转向关注全球经济有双底衰退或异常微弱的复苏,直接影响企业业绩,美元汇价亦增添投资股市要面对的风险,从欧美与中港股市均要受政经因素拖累,甚至对好消息有”抗升”现象,且看上日订下22,300点这好友必守的水平,能否在建议8月进入逆向思维部署下守稳.在炒市难、炒股更难下,宜再杂论投资强弱势股.

今年是强调强弱势股这主题最多的一年,亦充分反映炒股不炒市下,强势股大幅跑赢弱势股与恒指,无疑绝大部分强势股均获业绩支持及有注资壮大活动,今年强弱势股的差距变得这样明显,是OPM基金活动的成果,亦是全球与中国经济结构对受惠板块出现严重倾斜的结果,不少强势股市盈率已升至逾30、40倍,部分是受期内行业增长快带动,由上半年的濠赌、水泥建材、消费、汽车、百货、收租、珠宝钟表,以至近期踏入炒业绩下逐步有重磅股炒反弹,但这批股份为投资者带来丰厚回报似易实难,对”畏高症”一族往往是过早落车获利回吐,特别个股在近半年亦出现有逾20%、30%的调整幅度後才重纳升轨者,对中途跟风上车者更难逃被震落车的噩运;建议针对一些倍升後的股份,可先行减磅一半,代表馀下的股份接近无成本,才有望长期持有”食尽”,较保守者可在跌破250天线的转势讯息後才考虑定止赚位,事实上,长期持有才有望获取较高回报.

今年5月中推介”十壮股”迎跌市,其中国际煤机(1683.HK)获外资全面收购,港华燃气(1083.HK)、利福(1212.HK)、远东宏信(3360.HK)与中国建筑(3311.HK)尚有表现,但其他股份却见有一段不低调整,但部分已回落至技术支持区可加留意收集,茂业(0848.HK)、昆仑能源(0135.HK)、中航科工(2357.HK)与ASM太平洋(0522.HK)均出现支持.至于一批超壮一族,由受惠BMW纯利升的华晨中国(1114.HK)、旗下新濠天地利润改善及有新项目施工的新濠(0200.HK)、母公司中期盈利强劲的中国财险(2328.HK)及有望瘦身转势的汇控(0005.HK),均是逢低吸纳的壮股选择.(P24)

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日圆高位遇阻力 /苏子

日圆汇价在市场避险情绪持续高涨而保持异常强劲的势头,美元兑日圆更在本周初美国市一度低见76.27低位,仅差两点子便跌破今年3月中旬所造的76.25历史低位!不过,由于市场担心日本央行可能入市干预,故汇价在差不多可以再创历史低位时,因不少平仓盘涌现而掉头回升,到美国收市时已较上述低位强力反弹逾百点子至77.40水平,并在日线图呈现十字星待变形态.

从前晚美元兑日圆可以自历史低位附近作出强而有力的超卖反弹来看,美元兑日圆有较高机会在周初所造的76.27低位见了短期重要底部.目前美元兑日圆最重要的阻力位为10天SMA.如未来一至两个交易天美元兑日圆可以一直稳守在77的小时图即市支持位以上,并有力上破10天SMA阻力收市,相信美元兑日圆应有力上破20天SMA78.85阻力.

英镑兑美元自上月27日升破100天SMA阻力後便一直稳守之上波动,即使汇价在本周初自1.6475高位显着回落,但当跌至100天SMA附近便出现不俗的承接力.昨天亚洲及欧洲市早段英镑兑美元一直保持在100天SMA支持以上波动,仍未见承接前天的恶劣技术走势进一步往下寻底.如昨晚英镑兑美元可以继续稳守在100天SMA以上波动,料汇价可望在升回200小时SMA阻力之上後回复上升的动力,随後将会升逾本周初所造的1.6475高位及挑战汇价由4月28日的1.6745高位跌至上月12日的1.5780低位的76.4%反弹目标,即1.6517阻力;由于此阻力与5月底所造的1.6546高位十分接近,若稍後汇价有力突破此阻力收市,理论上5月底所造的1.6546高位阻力应不难突破,随後将再次挑战4月28日所造的1.6745高位.

在美国近期已公布连串差劲的经济数据後,市场的炒作焦点将较大机会从欧美债务危机逐步转移至美国联储局有可能被迫推出新一轮QE措施,而这肯定会对美元构成严峻的沽压,令稍後美汇指数失守5月4日所造72.70低位的可能性急增.倘若美汇指数失守5月4日的低位收市,担心势必触发美元的大量止蚀沽盘及追沽盘入市,从而令美元出现非常明显的单边跌市.一旦美汇指数如所料般可以顺利破关而下并展开单边跌市,则英镑兑美元在美元大弱势下,後市应该不难突破4月28日所造的1.6745高位,故在美元较大机会重拾弱势的大前提下,相信英镑兑美元的大方向将以向上突破2009年8月的1.7042高位阻力为主.(P26)